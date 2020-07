Microsoft Flight Simulator : L’édition physique PC contiendra 10 DVD

Attendu pour le 18 août prochain sur PC, Microsoft Flight Simulator dévoile son édition physique sur cette même plateforme dont la boîte contiendra pas moins de dix DVD ainsi qu’un manuel imprimé.

Aerosoft pense aux faibles connexions internet

Annoncé par Mathijs Kok, administrateur des forums d’Aerosoft, elle « contient quatre parties principales : le code du jeu, plutôt léger mais obligatoire, le monde du jeu et les avions livrés par Microsoft (qui dépendent de la version), le tout faisant environ 90 Go, le contenu diffusé en ligne (optionnel) et des fichiers tiers (entièrement facultatifs). Nos DVD contiennent « tout », à l’exception des mises à jour que Microsoft et Asobo feront entre le moment où les DVD seront pressés et celui où ils seront vendus. »

L’objectif de l’entreprise chargée de la conception de l’édition physique est d’éviter que les joueurs et les joueuses possédants une faible connexion internet évitent de devoir procéder à un gros téléchargement au moment de l’installation de la simulation. Le membre d’Aerosoft précise également « qu’il n’y a aucune différence entre la vente au détail en boîte et la version que Microsoft vend directement. »

Microsoft Flight Simulator sortira sur PC le 18 août au format dématérialisé et sur le Xbox Game Pass PC. Les différentes éditions physiques du jeu seront expédiées aux alentours du 21 août. Le titre sera aussi disponible sur Xbox One et Xbox Series X plus tard cette année.