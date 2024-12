Microsoft évoque la raison pour laquelle la version PS5 d’Indiana Jones et le Cercle Ancien doit attendre 2025

Une histoire de priorité

Pour fêter la sortie du jeu, Matt Booty, qui est désormais le patron des Xbox Game Studios et Bethesda, a été interviewé par Variety. Durant cet échange la question de la version PS5 est revenue sur la table, afin de savoir pour quelles raisons cette dernière sort plusieurs mois après la version Xbox Series et PC.

Ce n’est pas tant par stratégie commerciale selon Booty (ou du moins c’est ce qu’il préfère dire), mais par volonté de d’abord s’occuper à 100% des versions Microsoft afin d’être sûr de livrer la meilleure expérience possible sur ces plateformes, plutôt que de se concentrer sur la version PS5 :

« Nous prenons les décisions d’exclusivité et de lancement jeu par jeu. Et chacun de nos studios est dans une position un peu différente. Il y a aussi le calendrier de production d’un jeu, donc la décision sur le lancement vient en premier. Nous voulons nous assurer que nos joueurs Xbox vivent une expérience formidable, et ensuite l’intervalle entre le moment où il devient disponible sur PlayStation est autant une décision de production qu’une autre. »

Dans cette même interview Booty esquisse un début d’espoir concernant le fait qu’Indy puisse avoir droit à d’autres jeux à l’avenir, à condition que celui-ci performe assez bien :

« Pour l’instant, nous nous concentrons sur celui-ci et sur le DLC, afin de faire en sorte que ce soit aussi réussi que possible. Je pense que nous sommes toujours à la recherche de bonnes histoires. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il y a beaucoup d’espace entre les films où nous pourrions raconter de plus en plus d’histoires d’Indiana Jones qui, selon moi, seraient super intéressantes. »

Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible sur PC et Xbox Series. Sa version PS5 est prévue pour le printemps 2025. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test ou notre guide complet.