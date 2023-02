Aperçu Meet Your Maker – Un Super Mario Maker à la sauce FPS violent

Lors d’une session en ligne accompagnée des développeurs de chez Behavious Interactive, nous avons pu jouer à Meet Your Maker. Prévu pour une sortie définitive le 4 avril 2023, le titre est aujourd’hui disponible sur Steam dans une bêta ouverte gratuite. Pour faire simple et expliquer rapidement la formule, on peut le résumer à une sorte de Super Mario Maker violent en 3D façon FPS où l’on peut construire ses propres raids et faire ceux des autres afin de tester ses compétences.

Meat ou maker ?

Meet your Maker est décrit comme un jeu de construction et un FPS futuriste où l’on façonne des niveaux sanglants bourrés de pièges afin de proposer des défis aux autres joueurs pour qu’ils viennent piller des ressources précieuses. La première chose à savoir, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être un architecte en devenir car, tel un Super Mario Maker, on imagine que bon nombre de joueurs viendront uniquement profiter de l’imagination des constructeurs de talent.

Cela n’empêche pas de mettre éventuellement la main à la patte pour tenter quelques raids assez simples. Nous avons d’ailleurs accompagné l’un des développeurs en pleine phase de construction et le principe est assez intuitif avec une interface claire. Sachez également que les raids peuvent être construits et réalisés en coopération avec un autre joueur.

Cette apparente clarté est possible grâce au cœur même du game design qui nous plonge dans des raids où l’on doit esquiver des tas de pièges et d’ennemis afin de voler une précieuse ressource appelée « Matériel Génétique pur ». Meet your Maker propose un univers post-apocalyptique où vous incarnez un gardien de la Chimère, une expérience vivante créée en dernier ressort pour sauver la vie sur Terre. Comme vous pouvez le constater avec sur ces images, la direction artistique est assez jolie et colle parfaitement à l’ambiance que l’on veut nous faire vivre. Le titre est en outre assez bien optimisé sur PC (Ryzen 5 2600, GTX 1660 Ti, 16Go DDR4 RAM de notre côté).

Une combinaison de Die & Retry, d’analyse et de skill

D’entrée de jeu, vous disposez d’une base principale qui vous sert à accéder aux raids des autres joueurs, de construire les vôtres, mais aussi de profiter de plusieurs services fournis par cinq conseillers. Le Matériel Génétique pur (ou MatGen) que vous récupérez lors des raids servira notamment à fournir vos conseillers afin de débloquer de nouvelles armes, pièges, ennemis, tenues…

Via une carte virtuelle, vous pouvez chercher des raids classés par ordre de difficulté (déterminée par une intelligence artificielle) et plonger dans la phase de pillage. Les mécaniques sont assez simples, nous avons un double saut, un grappin très permissif, et des consommables (ici nous n’avions accès qu’aux grenades). Le seul point du gameplay assez perturbant vient du fait que votre arme de corps à corps se déclenche via le clic droit de la souris tandis que votre fusil se déclenche avec le clic gauche. Cela montre à quel point il faut être parfois réactif pour parvenir à se sortir de situations périlleuses.

Mine de rien, la prise en main est assez rapide et le cheminement n’est vraiment pas compliqué en apparence. Concrètement, les niveaux sont assez courts vu qu’il n’existe qu’un seul chemin pour atteindre la précieuse dose de MatGen. La difficulté réside dans le fait que l’on peut mourir assez facilement, ce qui transforme ces courtes sessions (sur le papier bien sûr) en Die & Retry sanglant. Sans oublier le double effet Kiss Cool qui peut intervenir une fois que le butin est dans vos mains car pour remporter la victoire, il vous faut atteindre une sortie vers l’extérieur. Ainsi, de nouveaux dangers peuvent se déclencher même lorsque vous pensez que le calvaire est terminé.

Il n’y aucune limite de temps et de tentative, mais notre égo nous pousse bien évidemment à terminer ces raids en un minimum d’essais. Ces défis font donc appel à votre skill au niveau des attaques et déplacements dynamiques, votre mémoire en vous souvenant de l’emplacement de chaque piège, mais aussi à votre capacité d’analyse afin de déterminer à l’avance les pièges tendus par l’architecte d’un niveau.

Les armes à débloquer pourront parfois faciliter la traversée, malgré tout on nous promet que tous les niveaux pourront être effectués avec les armes de base. On est sur un concept très bien rodé qui peut vite devenir addictif. Si vous êtes du genre à rapidement « rager », vous pouvez toujours tenter le niveau d’un autre joueur ou bien inviter un ami en coopération afin qu’il puisse vous réanimer et partager quelques tranches de rigolades.

Le plaisir de berner

Les amateurs de constructions en auront aussi pour leur argent grâce à une dimension sociale assez poussée qui permettra aux meilleurs raids d’être mis en avant via un système d’appréciations qui déterminera si un raid est ardu, bien conçu, original ou autres. Le plus intéressant pour les fabricants est qu’ils peuvent d’observer les replays des joueurs ayant terminés leur niveau afin de le modifier par la suite pour combler d’éventuelles failles. Le soft encourage énormément les joueurs qui façonnent les niveaux les plus inventifs avec un système de prestige qui permet d’aller encore plus loin dans la folie meurtrière.

Même si les membres de Behavious Interactive préfèrent miser sur la liberté laissée aux joueurs, ils ont néanmoins mis en place plusieurs garde-fous afin d’éviter les abus ou les niveaux impossibles. Par exemple, pour chaque création il est nécessaire d’avoir un minimum d’éléments et de pièges pour qu’ils soient en ligne. Bien entendu, les développeurs n’hésiteront pas à faire des mises à jour ou ajuster l’ensemble en cas de gros pépin.

L’imagination des joueurs fera le reste, mais on note également que les possibilités sont bien plus larges qu’on ne le croit de prime abord. Prenons la décoration des raids par exemple, vous pouvez placer un tas de signaux et couleurs qui vont indubitablement berner les joueurs qui tenteront de vaincre votre édifice. Cela pourra créer ainsi une sorte de paranoïa et une confusion visuelle qui va bien plus loin qu’une simple disposition intelligente de pièges.

La bêta ouverte offre en tout cas un bel aperçu du potentiel de Meet Your Maker qui propose une expérience que l’on voit assez peu sur PC. Le studio pourra en plus se servir des retours pour bonifier son jeu jusqu’à la sortie. On termine par signaler que le titre vous incitera à jouer et construire toujours plus grâce à un système de saisons.