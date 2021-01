Medal of Honor: Above and Beyond présente quelques concepts de niveaux

Disponible depuis le mois dernier sur les casques de réalité virtuelle Oculus, Medal of Honor: Above and Beyond marque le grand retour de la célèbre licence des années 2000 d’Electronic Arts. Récompensé d’un 7.5/10 sur notre site pour la qualité de ses gunfights, de ses graphismes et de son ambiance, le FPS dévoile les coulisses de son développement avec la présentation de quelques concepts de niveaux.

Du prototype au rendu final

Mis en ligne sur Twitter par Alexa Kim, la Game Designer Senior du jeu, les différents visuels donnent un aperçu du travail réalisé par les développeurs entre la phase de prototypage des niveaux et le moment où ces derniers sont suffisamment aboutis pour être intégrés au jeu. Notez que les rendus finaux des concepts ci-dessous ont été réalisés par le studio franco-chinois Virtuos Games.

They make sense out of your weird lumpy cover (2/5) pic.twitter.com/BDW7RLff9Z — Alexa Kim (@alexabkim) January 2, 2021

..and populate rooms from descriptions (4/5) pic.twitter.com/cyjEzn1VFs — Alexa Kim (@alexabkim) January 2, 2021