Mechabellum : Paradox Arc présente un nouvel auto-battler indépendant développé par Game River

Si le Paradox Interactive Announcement Show 2023 diffusé hier a surtout mis en avant des titres comme Cities: Skylines II, The Lamplighters League et Life By You, l’événement organisé par Paradox Interactive n’a pas oublié de donner un peu de lumière aux projets issus de son label d’édition Paradox Arc. Parmi eux, on peut noter l’annonce de Mechabellum, un auto-battler de science-fiction prévu pour se lancer en accès anticipé le 11 mai prochain sur PC via Steam.

Début de l’early access le 11 mai sur Steam

Développé par le studio indépendant Game River, ce titre proposera au public de gérer leur propres armées de méchas contre l’IA ou en PvP contre d’autres joueurs et joueuses. Outre le fait que différentes classes de méchas seront disponibles, personnalisables et possèderont des capacités spéciales pouvant renverser l’issue d’un combat, la production semble essayer de se démarquer des pionniers et maîtres du genre en mettant en scène ses affrontements sur des cartes assez grandes et bourrées d’effets visuels.

Reste maintenant à savoir si cela servira les intérêts de l’expérience ou non. Premiers éléments de réponse attendus d’ici quelques semaines sur PC.