Mechabellum

Mechabellum est un jeu de stratégie de type auto-battler développé par Game River et édité par Paradox Arc. Se déroulant dans un univers orienté science-fiction, les joueurs et les joueuses sont invité(e)s à gérer leur propres armées de méchas contre l’IA ou en PvP sur des cartes assez grandes et bourrées d'effets visuels. Différentes classes de méchas aux capacités uniques et personnalisables sont également au programme.