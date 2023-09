Marvel’s Spider-Man 2 passe gold, ce qui veut dire qu’il ne devrait pas avoir de retard

C’est via un tweet accompagné d’une vidéo que l’on apprend via Insomniac Games que Marvel’s Spider-Man 2 vient tout juste de passer gold. Dans le milieu, cela indique que le jeu est prêt à être imprimé et à être expédié pour être mis à la vente à la date prévue, soit le 20 octobre prochain. Par conséquent, aucun retard n’est à prévoir pour ce nouvel épisode, vous pouvez définitivement planifier votre semaine ou votre week-end de congés pour aller arpenter New-York en compagnie de nos deux héros masqués.

La vidéo qui est diffusée avec cette annonce nous montre les acteurs et actrices principaux derrière les protagonistes de cet opus, comme Nadji Jeter (Miles Morales) Yuri Lowenthal (Peter Parker), Laura Bailey (MJ) ou encore Tony Todd (Venom) fêter la bonne nouvelle.

WE ARE GOLD! We're thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5's launch on October 20, 2023 with a few words from the game's cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM

— Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2023