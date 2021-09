Marvel’s Midnight Suns : Pas de microtransactions pour les cartes, mais pour certains costumes

La présentation de Marvel’s Midnight Suns a fait quelques sceptiques hier, qui ne s’attendaient pas à voir Firaxis utiliser un système de cartes pour son prochain Tactical-RPG. Et forcément, l’une des premières questions était de savoir si certaines de ces cartes ne seront pas cachées derrière un système de microtransactions, avec des boosters à ouvrir. Ce à quoi Firaxis a rapidement répondu.

Hey folks, regarding our battle card system, there are no loot boxes in Marvel's @MidnightSuns or related microtransactions to get more cards (i.e. Gamma Coils). We will have purely cosmetic character skins for purchase that do not affect game balance in any way https://t.co/lHhdwbMpSZ

— Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) September 1, 2021