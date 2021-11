Marvel’s Avengers : Spider-Man et le raid contre Klaw se dévoilent davantage en vidéo

Une grosse mise à jour est en chemin pour Marvel’s Avengers, et si elle concerne toutes les plateformes, les joueurs et joueuses PlayStation auront droit à un bonus de taille, puisque cette update apportera le personnage de Spider-Man. Le Tisseur s’est déjà laissé approché en vidéo il y a quelques jours, et voici que la dernière War Table le met encore à l’honneur, tout comme le raid contre Klaw.

La dernière War Table de l’année

C’est donc l’occasion de découvrir des images inédites pour ce Spidey dans le jeu de Crystal Dynamics, en observant un peu plus ses diverses compétences ainsi que ses nombreux costumes, en plus des interactions qu’il aura avec les autres Avengers.

Cette mise à jour apportera aussi le premier raid, avec Klaw en boss final. De nombreux défis attendent les Avengers avec ce donjon inédit, réservé à celles et ceux qui ont déjà de l’expérience en jeu. De plus, cette update va retravailler le système d’équipement avec des minerais réduits, pour des upgrades simplifiées.

Spider-Man arrivera dès demain, le 30 novembre, gratuitement dans Marvel’s Avengers.