Marvel’s Avengers dévoile un trailer spectaculaire en CGI

Maintenant que la bêta est fermée et que le jeu est prêt à être lancé, comme en témoigne son trailer de lancement, Marvel’s Avengers s’apprête à débouler sur nos consoles et PC et nous le fait savoir avec un spot publicitaire en CGI.

Les Avengers font leur pub

Le résultat est très proche de l’action que l’on peut par exemple retrouver dans le premier film Avengers, avec nos six héros qui déchaînent leurs capacités sur les automates de MODOK, avec un peu plus de Captain America pour le grand plaisir des fans (alors que rappelons-le, ce dernier est censé être décédé dans le jeu).

Marvel’s Avengers sera disponible dès le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X.