Marvel World of Heroes

Marvel World of Heroes est un jeu mobile en réalité augmentée similaire à Pokémon Go. On incarne ici un super-héros chargé de nettoyer les rues des criminels. Il faut donc parcourir les environs à la recherche de super-méchants à affronter, afin de faire progresser les capacités de notre personnages, tout en rencontrant des héros mythiques de l'univers Marvel, comme Iron Man, Thor, ou Captain Marvel.