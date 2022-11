Marvel Snap : Une nouvelle mise à jour ajoute la Boutique de Jetons ainsi que plusieurs nerfs

Nommé aux Game Awards dans la catégorie des meilleurs jeux mobiles, Marvel Snap est l’un des succès surprises de cette année, qui est bien parti pour s’installer dans la durée. Lancé il y a à peine plus d’un mois, le jeu a déjà été mis à jour une première fois pour corriger quelques bugs et pour célébrer l’arrivée de Black Panther, mais il a aujourd’hui droit à une update bien plus massive, qui va vous permettre d’obtenir les cartes que vous voulez plus facilement.

Les cartes du Pool 3 enfin plus accessibles

Si vous jouez à Marvel Snap, vous savez sans doute qu’obtenir les cartes souhaitées du Pool 3 (un palier mettant en avant des cartes rares et puissantes), c’est très long. Second Dinner propose maintenant une alternative avec la Boutique de Jetons, qui, toutes les 8 heures, affichera une carte du Pool 3 que vous ne possédez pas et que vous pourrez acheter en l’échange de jetons. Rassurez-vous, ces jetons ne nécessiteront pas de casser votre tirelire, puisqu’ils s’obtiendront tout simplement en faisant progresser votre collection, via des Caches du Collectionneur.

En plus de cette nouveauté, des cartes introduisant les Pools 4 et 5 ont été ajoutées, comme She-Hulk, Valkyrie ou Thanos. Ces cartes apparaitront aussi dans la Boutique de Jetons.

Cette mise à jour apporte aussi plusieurs correctifs, dont les plus notables sont les nerfs appliqués à certaines cartes, comme Angela, Sera, ou encore Mysterio. Le patch note complet est à lire sur le site officiel du jeu.

Marvel Snap est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour en savoir plus.