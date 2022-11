Marvel Snap met à l’honneur le Wakanda et Black Panther pour sa nouvelle saison

Marvel Snap a visiblement réussi son lancement et compte maintenant ajouter des fonctionnalités attendues dont l’absence se fait vite ressentir en jeu. Mais avant cela, le titre de Second Dinner passe déjà à sa saison 2. Après les symbiotes et Miles Morales, place au Wakanda et à ses personnages phares, Black Panther en tête, qui sont au coeur du nouveau Season Pass du titre, pile à temps pour la sortie du film Black Panther: Wakanda Forever au cinéma (le hasard sans doute).

Le Wakanda joue cartes sur table

Cette nouvelle saison, qui va durer 4 semaines, met donc en avant la carte de Black Panther, qui double sa puissance lorsqu’elle est révélée. Elle entre donc en parfaite symbiose avec les cartes d’Okoye et de Nakia (qui peuvent augmenter sa puissance avant que la carte ne soit posée), qui ont toutes les deux droit à de nouvelles variantes. Un nouveau dos de cartes est également disponible, tout comme deux icones supplémentaires.

Si vous ne comptez pas mettre la main au portefeuille pour obtenir ces récompenses, vous pourrez au moins vous amuser avec les quatre nouveaux terrains ajoutés au jeu, qui sont évidemment représentatifs d’endroits iconiques du Wakanda.

Marvel Snap est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour en savoir plus.