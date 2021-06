Mario + Les Lapins Crétins : Sparks of Hope est officialisé sur Switch

On ne va pas dire que l’on ne s’y attendaient pas vu toutes les fuites autour de ce deuxième opus, mais on ne pensait pas que le site de Nintendo allait vendre la mèche avant l’heure. Mario + Les Lapins Crétins : Sparks of Hope (ou Mario + Rabbids : Sparks of Hope) vient en effet d’apparaitre sur le site de Nintendo, avec de premières images et des informations.

Nintendo se la joue Ubisoft niveau fuite

Cette suite mettra donc en scène Mario, Luigi et Peach ainsi que leurs amis Lapins dans une nouvelle aventure afin de secourir les Sparks.

Le titre reprendra les éléments de gameplay du premier opus avec des batailles tactiques et de mouvements spéciaux, comme le fait de pouvoir sauter sur ses alliés ou de foncer sur les ennemis. On nous promet un casting de neuf personnages jouables, avec des équipes de trois à choisir, et de nouveaux boss à combattre, tout en retrouvant des personnages connus.

Mario + Les Lapins Crétins : Sparks of Hope sera disponible sur Nintendo Switch en 2022, sans plus de précisions pour l’instant. Ce qui est maintenant sûr et certain, c’est que le titre fera ses grands débuts ce soir lors de l’Ubisoft Forward.