Marathon : L’extraction shooter de Bungie donne des nouvelles et aura des phases de test en 2025

Un Marathon enfin lancé ?

C’est dans une vidéo de neuf minutes que le studio américain a donné des nouvelles de son prochain projet, Marathon. Dans celle-ci, on y retrouve son réalisateur Joe Ziegler (Valorant), le remplaçant de Chris Barret qui s’était fait licencier pour comportements inappropriés, qui parle de l’évolution de leur extraction-shooter. Si pour l’instant, il est encore trop tôt pour montrer du concret, il se montre néanmoins très enthousiaste quant à la direction que prend le titre.

Il commence par nous rappeler les bases : il s’agit d’un extraction shooter dans l’univers d’une vieille licence qui leur appartient et qui va nous confronter à un monde rempli de monstres et de personnes hostiles. L’objectif est de trouver des butins, réaliser des défis et de sortir vivant de la session. Un jeu « intense » comme il le précise : « nous aimons dire que c’est un jeu qui n’est pas pour tout le monde, mais si vous êtes intéressé par une sorte d’ expérience de survie intense et par un jeu où les enjeux comptent vraiment et où vous avez l’impression d’être mis au défi de survivre dans un monde vraiment, vraiment, dur et intéressant, alors Marathon est exactement ce qu’il vous faut ». Comme on peut aussi s’y attendre, le titre proposera une tonne de butins à ramasser ave des armes et des équipements qui vous permettront de jouer sur vos statistiques, et donc vos approches, sans oublier les Runner, ces personnages qui auront tous des capacités uniques.

Joe Ziegler prend aussi le temps de faire le point sur l’état actuel du développement. Il explique que tout avance bien, mais que toutes les pièces ne sont pas encore réunies, tout du moins, pas suffisamment pour montrer le titre au public. Plusieurs tests internes mais aussi avec des joueurs, joueuses, créateurs et créatrices de contenus ont été réalisés pour prendre un peu la température et identifier ce qui marche ou ce qui ne fonctionne pas.

Il mentionne que certaines choses sont prêtes, d’autres un peu moins : « Le jeu est actuellement en cours de développement et il y a une multitude de choses différentes à différents stades. Certaines choses sont un peu plus abouties, comme nos environnements qui commencent à se mettre en place de manière vraiment très belle. Nous avons déjà fait des itérations sur certains modèles de personnages. Ils se mettent en place, mais ils ne sont pas encore complètement prêts. Nos modèles d’ennemis sont encore un peu à l’état embryonnaire. Nous sommes donc encore en train de faire des itérations pour que ces choses se mettent en place de manière solide et quelques-uns des objets sont encore en train d’être mis en ligne. »

Histoire de tout de même teaser un peu, quelques rares images ont été diffusées. On peut y voir un Runner au nom de code « Thief », qui semble bien porter son nom, ou encore un autre protagoniste, « Stealth », qui, en toute logique, va jouer sur une approche furtive. D’autres éléments seront de toute façon bientôt montrés puisque 2025 devrait être une grande année pour le projet : on nous promet du concret et des playtests pour l’année prochaine, sans plus de précisions pour l’instant.

Toujours pas de date de sortie pour ce Marathon, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Ceci dit, Bungie nous avait expliqué qu’il ne reparlerait du titre que lorsqu’il serait prêt à montrer du gameplay, donc on peut espérer une nouvelle intervention dans pas si longtemps.