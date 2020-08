Mafia : Definitive Edition disposera d’un mode de difficulté dit « Classique »

Annoncé à la surprise générale en mai dernier, avec le remaster du second volet et une édition complète du troisième, Mafia : Definitive Edition promet de bien belles choses. À commencer par une refonte graphique complète et convaincante, du moins à en croire les images disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes. Mais ce n’est pas tout, les développeurs ont pensé aux petits nouveaux comme aux vieux de la vieille !

Une difficulté qui fait écho à celle de l’original

On vous en a déjà parlé dans nos colonnes, Hangar 13 a revu et corrigé un paquet de features du Mafia de 2002 pour ce remake. Le gameplay a été amélioré, la map a été quelque peu modifiée, les rues sont plus vivantes, certains dialogues ont été réécrits… et c’est évidemment sans parler des graphismes, dont la qualité saute aux yeux dans cette vidéo de 15 minutes diffusée le mois dernier. Un beau pas en avant pour permettre aux nouveaux venus d’apprécier cette expérience qui commence quelque peu à dater.

Cela étant, Hangar 13 n’a pas oublié les fans de l’original, ou même les amateurs de challenge, dans une certaine mesure. En effet, le développeur ne s’est pas contenté d’incorporer différents modes de difficulté, comme on en a toujours eu l’habitude. Il a aussi pensé à un mode « Classique » qui vise à être au plus près de l’expérience proposée par le soft de 2002. Ainsi, beaucoup de choses devenues monnaie courante dans le jeu vidéo actuel ont disparues, ou ont été rendues plus complexes à appréhender.

Pour commencer, cette option bloque la conduite sur le mode simulation, qui demandera à priori un certain temps d’adaptation aux néophytes. Oubliez par ailleurs le GPS, qui est complètement inexistant. Mais aussi, les diverses infractions au code de la route pourront engager une punition par la police. Enfin, les ennemis mettent plus de temps à être envoyés au tapis, la santé se régénère plus lentement, et les balles encore contenues dans votre chargeur lorsque vous rechargez sont perdues.

Une belle initiative, dont on espère qu’elle rendra le jeu difficile, certes, mais toujours juste. C’est ce qu’escompte aussi le développeur, d’ailleurs, expliquant dans un communiqué que le but n’est pas de rendre Mafia : Definitive Edition infaisable grâce au mode Classique. Mais bien d’offrir une expérience de jeu qui rappellera par certains de ses aspects le titre d’origine. Rendez vous le 25 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour découvrir ça en détail, manette en main !