Liste des personnages jouables – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est le dernier titre en date de CyberConnect 2, et met en scène certains des personnages emblématiques de la série Demon Slayer. Tous ne sont pas présents étant donné que le jeu s’arrête à l’intrigue du Train de l’Infini, voici donc qui sont les personnages jouables de ce Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles.

Qui sont les personnages jouables de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ?

Au lancement, le titre compte 18 combattants en tout, même si tous ne sont pas vraiment uniques. 6 d’entre eux sont des versions alternatives de personnages en mode Académie (basée sur un spin-off humoristique de la série) qui ne changent presque pas des modèles d’origine, et Tanjiro dispose d’une version avec un autre Souffle. Voici donc les personnages jouables de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles :

Tanjiro Kamado (Souffle de l’eau)

Nezuko Kamado

Sakonji Urokodaki

Makomo

Sabito

Zenitsu Agatsuma

Inosuke Hashibira

Murata

Giyu Tomioka

Shinobu Kocho

Kyojuro Rengoku

Tanjiro Kamado (Dieu du feu)

Tanjiro Kamado (Académie)

Nezuko Kamado (Académie)

Zenitsu Agatsuma (Académie)

Inosuke Hashibira (Académie)

Giyu Tomioka (Académie)

Shinobu Kocho (Académie)

6 personnages post-lancement ont déjà été confirmés et arriveront gratuitement. On ne connait pour l’instant l’identité que de deux d’entre eux :

Rui

Akaza

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 15 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.