Like a Dragon: Ishin! lance une démo qui se concentre sur la bagarre

Parmi les grosses sorties de ce mois de février, on retrouve Like a Dragon: Ishin!, le remaster d’un spin-off de la série Yakuza qui nous envoie en 1860 au Japon pour y suivre les aventures de Ryoma Sakamoto. Etant donné que cet épisode n’est jamais sorti chez nous, ce remaster est l’occasion parfaite de le découvrir dans les meilleures conditions, et si vous souhaitez en avoir un avant-goût dès maintenant, Sega vous offre une démo gratuite à essayer sur le champ.

De la baston, et rien d’autre

Vous pouvez dès à présent récupérer une démo de Like a Dragon: Ishin! sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox et Xbox Series, qui se concentre uniquement sur les combats du jeu afin d’illustrer ce que ce spin-off à de si particulier par rapport au reste de la saga. Notez cependant que vous ne pourrez pas transférer votre sauvegarde vers le jeu final en raison de la spécificité de cette démo, centrée sur le gameplay.

Et si ce premier contact n’était pas suffisant pour vous forger un premier avis, n’hésitez pas à consulter notre dernière preview du jeu pour plus de renseignements.

Like a Dragon: Ishin! sortira le 21 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.