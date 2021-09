Life Is Strange Remastered Collection sera disponible le 1er février 2022

Plus tôt cette année, Square Enix avait annoncé deux nouveaux projets pour la franchise Life is Strange. Tout d’abord, un nouvel épisode, True Colors, qui est sorti plus tôt dans le mois, mais aussi une collection remasterisée pour les deux premières aventures de la licence. D’abord prévue pour cette année, celle-ci a été repoussée à l’année prochaine. Aujourd’hui, on connait désormais à quelle date.

L’aventure complète de Chloé

L’éditeur japonais nous donne ainsi rendez-vous le 1er février 2022 pour l’arrivée de Life Is Strange Remastered Collection. La compilation sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et sera bien sûr rétrocompatible avec les consoles de nouvelle génération. Pas de nouvelle bande-annonce ou d’images supplémentaires, il faut se contenter d’une date à noter dans l’agenda.

Pour rappel, Life Is Strange Remastered Collection regroupe les deux épisodes centrés sur Chloé Price, avec Life is Strange premier du nom où l’on y suit les aventures de Max Caulfield, et Life is Strange Before the Storm, son spin-off en trois épisodes, qui était centré sur Chloé. Avec cette collection, on profitera de graphismes remasterisés, un moteur de jeu amélioré pour un meilleur rendu de l’éclairage, des animations faciales revues et tous les contenus additionnels.