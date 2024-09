A la vie, à la mort

Alors que les développeurs ont déployé il y a deux mois l’extension Amour Fou, qui se focalisait sur les rencontres romantiques (et plus encore), Les Sims 4 anticipe déjà ses nouveaux ajouts. Léger changement dans la communication également puisque cette fois-ci, l’équipe préfère donner un planning presque complet pour la fin d’année sous une saison, appelée « l’histoire continue » qui apportera diverses nouveautés.

Voici le programme de cette nouvelle saison :

19 septembre : Arrivée de deux nouveautés kits, à savoir Atelier d’artiste et Chambre d’enfant enchanté

: Arrivée de deux nouveautés kits, à savoir et enchanté 24 septembre : Lancement d’un événement gratuit Récompenses de la Faucheuse

: Lancement d’un événement gratuit 3 octobre : Présentation du prochain pack d’extension A La Vie à la Mort , qui se focalisera sur la Faucheuse

: Présentation du prochain pack d’extension , qui se focalisera sur la Faucheuse 31 octobre : Sortie du pack d’extension A La Vie à la Mort

Vous l’avez compris, la Faucheuse sera au centre de l’attention, ce qui colle plutôt bien à la thématique d’halloween. Pas plus de détails sur le contenu et aucune image pour l’instant. On vous en reparlera quand on aura davantage de concret.