Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu dévoile du gameplay

Annoncé lors de la dernière Gamescom, le nouveau pack de jeu pour Les Sims 4, Star Wars : Voyage sur Batuu dévoile un peu de gameplay par l’intermédiaire d’un nouveau trailer. Au programme : de l’espionnage, de la danse et de la customisation à gogo.

Choisissez votre voie

Prévu pour débarquer sur PC, PS4 et Xbox One le 8 septembre, ce nouveau pack de contenu vous permettra de découvrir la planète Batuu et d’y rencontrer de nombreux personnages chers à la licence Star Wars, que ce soit Kylo Ren ou bien Rey. Ce court trailer d’un peu moins de 4 minutes nous dévoile un peu l’histoire de ce pack de contenu : vous allez devoir choisir votre voix et grimper les échelons pour vous faire une réputation et gagner un maximum de crédits.

La variété des vêtements proposée est également dévoilée, vous pourrez vous habiller comme Rey ou plutôt passer du côté obscur et enfiler la tenue de Stormtrooper. Vous pourrez également vous créer votre propre sabre laser !

Vous pourrez également commander un droïde, qui vous accompagnera dans vos aventures. À vous de l’embarquer dans votre ville et de créer une maison totalement unique dans le thème de Star Wars, directement dans votre quartier résidentiel.

Pour rappel, Les Sims 4 : Voyage sur Batuu sortira le 8 septembre sur PC, PS4 et Xbox One.