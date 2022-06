Les Sims 4 : Le prochain pack Loups-Garous visera la lune le 16 juin

Electronic Arts s’est amusé à teaser la communauté des Sims 4 avec des images mystérieuses qui ont fait naître l’espoir d’un cinquième épisode. Ce n’était malheureusement pas le cas, puisqu’il s’agissait en réalité d’un nouveau pack pour Les Sims 4, qui met en avant les Loups-Garous et la nuit sauvage.

Réveillez la bête en vous

Direction Moonwood Mill avec ce pack Loups-Garous, dans des lieux remplis de secrets de mystères, avec le lac Lunvik et son Poisson lunaire, ou encore le Souterrain, composé de tunnels qui traversent toute la ville.

Et histoire de vous fondre un peu mieux dans la masse, vous pourrez évidemment créer votre propre loup-garou, avec des tas d’options de personnalisation, comme des cicatrices, la structure du visage, des pelages différents… C’est à vous de créer votre propre créature, qui pourra évoluer, avec des tempéraments différents et des pouvoirs uniques liés à la fureur.

Vous pourrez ensuite rejoindre l’une des deux meutes de la ville, le Collectif de la lune et les Crocs sauvages. Les premiers sont attachés à la tradition et à la communauté, tandis que les seconds sont plus rebelles et impulsifs. Vous devrez alors relever des défis pour trouver votre place au sein de la meute, jusqu’à en devenir le leader si vous le souhaitez.

Le pack Loups-Garous sera disponible dès le 16 juin sur toutes les plateformes pour Les Sims 4.