Les Sims 4 nous emmène en montagne avec l’extension Escapade Enneigée

Après nous avoir emmené dans une galaxie très lointaine avec le pack Star Wars Voyage sur Batuu, Les Sims 4 souhaite désormais que l’on s’aventure en montagne avec Escapade Enneigée, la toute nouvelle extension à venir sur consoles et PC. Celle-ci a lâché une bande-annonce, des images et a présenté son contenu.

Un pack conséquent

10ème extension majeure des Sims 4, Escapade Enneigée introduit le Mont Komorebi, décrit comme « un lieu de rêve pour les Sims qui souhaitent s’évader de leur quotidien ou emménager dans une nouvelle maison magnifique ». Notre famille pourra ainsi s’occuper de leur nouvelle bâtisse, se détendre dans un onsen, profiter de promenades mais aussi et surtout, participer à des activités sportives telles que le ski, le snowboard et l’escalade.

Pour fêter ce dixième pack, les développeurs semblent avoir mis le paquet. On aura droit à des maisons résidentielles avec des terrains en location pour les vacanciers et l’on peut compter jusqu’à 130 nouveaux objets pour personnaliser notre Sim, avec des tenues hivernales et des styles vestimentaires inspirés du Japon. Mobiliers et autres objets pour décorer notre logement sont aussi bien évidemment de partie comme des lanternes en papier ou des tatamis.

Si l’on pourra créer ses propres jardins au style nippon avec des étangs emplis de carpes koï et de fontaines, ou parcourir le Mont Komorebi aux rues jonchées de cerisiers en fleurs, l’une des nouveautés majeures réside dans l’arrivée des caractéristiques Style de Vie et Sentiments. Cela permettra d’ajouter une couche supplémentaire à la personnalité des Sims et à leurs relations. De la personnalisation supplémentaire en somme, étroitement liée à leur expérience, ce qui modifiera aussi leurs interactions sociales.

Prêts à partir en vacances d’hiver ? Le rendez-vous est donné le 13 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour la sortie de l’extension Escapade Enneigée au prix de 39.99€.