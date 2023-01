Les Sims 4 accueille les kits Collection Simtimité et Objets de salle de bain le 19 janvier

Depuis son lancement il y a bientôt 10 ans, Les Sims 4 accueille très régulièrement du nouveau contenu. Entre les packs d’extensions et les nouveaux objets, la simulation de vie n’en finit plus de grossir ses DLC. Alors que l’on attend des nouvelles du Projet René (Les Sims 5), Electronic Arts et le studio Maxis annoncent aujourd’hui l’arrivée de nouveaux kits d’objets : Collection Simtimité et Objets de Salle de bain. Voici ce qu’il faut savoir.

Salle de bain et sous-vêtements

Vous l’avez deviné, le premier kit, intitulé Collection Simtimité, se focalise sur l’ajout de sous-vêtements. Dentelle et bretelle, de nouveaux bodys et autres boxers sont ajoutés pour embellir votre garde-robe. Ce nouveau contenu a d’ailleurs été conçu en collaboration avec la marque de sous-vêtements MeUndies afin de proposer un choix varié, peu importe votre style ou votre corpulence.

Le second kit d’objet, estampillé Objets de salle de bain, rajoute de nouveaux contenus pour votre quotidien. Adoptez votre skincare routine en étalant de nouveaux objets – maquillage et peignes par exemple – sur votre plan de lavabo ou rangez l’ensemble dans de nouveaux rangements. Des stickers sont aussi de la partie.

Ces deux nouveaux kits sont bien évidemment payants et seront disponibles à l’achat le 19 janvier 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.