Les jeux les plus énergivores (côté graphique) de fin d’année

Avec la nouvelle génération qui se démocratise de plus en plus, les éditeurs n’hésitent pas à booster les versions PC de leurs jeux avec des titres toujours plus impressionnants. Durant cette année 2021, on a déjà pu avoir quelques belles baffes graphiques, qui exploitent les capacités des PC au maximum, et ce n’est pas fini, car la fin de cette année réserve encore de grosses sorties. On fait le point sur ces jeux très énergivores, qui demandent beaucoup de ressources, au point de nous faire demander si l’on ne doit pas trouver une meilleure carte graphique pour afficher le plein potentiel de ces titres.

Battlefield 2042

C’est sans doute le gros poids lourd de cette fin d’année, celui qui mettra la plupart des PC sur les genoux et que peu d’entre nous afficheront dans sa résolution maximale. Il arrive fin octobre et il s’annonce déjà très riche visuellement, avec notamment l’arrivée de catastrophes naturelles telles que des tornades.

Battlefield 2042 est bien partie pour être une expérience visuelle saisissante, avec un moteur Frostbite qui affiche un rendu très détaillé et qui offre des scènes de destruction spectaculaires, demandant alors beaucoup de ressources à nos machines pour tenter de garder un framerate stable. Et on sait à quel point c’est essentiel sur ce genre de titre.

Call of Duty Vanguard

Call of Duty Vanguard est bien le concurrent direct de Battlefield 2042 pour cette fin d’année, et même s’il ne rivalisera sans doute pas avec le rendu graphique du jeu d’Electronic Arts, il promet tout de même d’apporter une belle avancée pour la série. On a déjà pu voir ce qu’il en était du mode solo et du mode multijoueur à plusieurs reprises, et certaines batailles semblaient afficher énormément de choses à l’écran, de quoi demander pas mal de ressources.

Si le jeu devrait proposer des paramètres pour que tout le monde puisse l’apprécier, il sera assurément encore plus plaisant à jouer lorsque tous les curseurs seront poussés à fond. Reste à noter qu’une GTX 1070 / 1660 ou une AMD Radon RX Vega 56 devraient être suffisants pour profiter des specs recommandées.

Forza Horizon 5

Vous voulez une claque graphique, mais les jeux de guerre, très peu pour vous ? Alors rendez-vous au Mexique avec Forza Horizon 5, qui affiche un rendu incroyable, même sur consoles. Alors forcément, sur PC, avec moins de limitations, on se dit que nos yeux vont souvent s’écarquiller.

Le monde ouvert proposé par cet épisode regroupera divers biomes et fera même intervenir des éléments météorologiques encore jamais vu dans la série, avec par exemples des tempêtes de sables. Avec autant de particules à l’écran, une gestion de la lumière stupéfiante et une sensation de vitesse toujours au rendez-vous, Forza Horizon 5 devrait logiquement s’imposer comme l’un des jeux les plus gourmands sur PC de la fin de l’année.

New World

Désormais célèbre pour avoir fait fondre les meilleures cartes graphiques du marché suite à un bug, New World a corrigé ce genre de problèmes et va certainement s’imposer comme l’un des MMO les plus séduisants du genre.

Amazon Games sort ici sa première grosse cartouche après plusieurs échecs et reports, avec ce jeu ambitieux qui reprend des mécaniques classiques du MMO tout en y ajoutant un gameplay plus moderne. Pour ne rien gâcher, le titre affiche un univers riche et impressionnant visuellement, qui devrait profiter des PC les plus puissants pour afficher un rendu séduisant à l’écran.

Et voici bon nombre de titres qui demanderont de bonnes configurations pour pouvoir y jouer pleinement sur PC. D’autres jeux demanderont probablement des ressources importantes, notamment les jeux qui profiteront du ray-tracing et/ou de la technologie DLSS de Nvidia. On pense notamment à Marvel’s Guardians of the Galaxy ou encore Bright Memory Infinite qui doit arriver avant la fin de l’année. Bien sûr, certains d’entre eux seront probablement déjà très jolis en utilisant la configuration minimale, mais on imagine qu’ils afficheront un bien meilleur rendu avec une carte graphique de compétition.