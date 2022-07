L’éditeur Bandai Namco victime d’une énorme cyberattaque, des infos sur des jeux en fuite ?

Cette nuit, on a appris que Bandai Namco avait été pris pour cible par un groupe malintentionné, qui a effectué une cyberattaque sur l’éditeur japonais dans le but de voler des données et de les échanger ensuite contre une rançon. Selon les informations transmises par Kotaku, il s’agirait d’une groupe connu sur le nom de ALPHV, mais aussi BlackCat, qui clame avoir en sa possession de très nombreuses données en provenance de chez Bandai Namco.

Une cyberattaque d’envergure

ALPHV ransomware group (alternatively referred to as BlackCat ransomware group) claims to have ransomed Bandai Namco. Bandai Namco is an international video game publisher. Bandai Namco video game franchises include Ace Combat, Dark Souls, Dragon Ball*, Soulcaliber, and more. pic.twitter.com/hxZ6N2kSxl — vx-underground (@vxunderground) July 11, 2022

Les cyberattaques du genre sont de plus en plus communes dans le monde du jeu vidéo. On se souvient de celle de Capcom récemment, qui a révélé plusieurs informations sur les prochains plans de l’éditeur, et la cyberattaque qui concerne Bandai Namco aujourd’hui est très similaire.

Bandai Namco n’a pas encore pris la parole à ce sujet, mais le groupe déclare vouloir relâcher dans la nature des informations très importantes à propos de l’éditeur. Si cela pourrait aussi concerner les données des employés et des utilisateurs (comme vous et nous), il se pourrait aussi que ces données soit en rapport avec les futurs plans de Bandai Namco.

Le line-up de Bandai Namco en fuite ?

Ces dernières heures, il semblerait que plusieurs personnes soient en possession de certaines de ces données, avec une image qui circule sur tous les réseaux sociaux, affichant des logos potentiel de Little Nightmares 3, Tekken 8, Armored Core, Code Vein 2, Dragon Ball Xenoverse 3, un Tales of Ascension ou encore une nouvelle édition d’Elden Ring.

Mais étant donné qu’il pourrait simplement s’agir d’une farce très élaborée, nous ne posterons pas cette image et nous ne pouvons que vous conseiller de prendre cette rumeur avec d’énormes pincettes.

On attend maintenant une réponse de la part de l’éditeur, ne serait-ce que pour confirmer ou non l’attaque, afin de savoir si des données personnelles d’individus sont en danger.