L’écrivain Alan Wake débarque dans l’univers ténébreux de Dead by Daylight

Alan Wake II a été un véritable succès et a marqué de sa plume la dernière partie de l’année 2023. De fait, quoi de mieux qu’une collaboration pour notre écrivain qui va se retrouver plonger dans les ténèbres de Dead by Daylight et rejoindre le roster du soft de Behaviour, au côté d’un certain tueur Chucky fraichement arrivé.

Eclairer les ténèbres

Le 30 Janvier prochain Dead by Daylight va recevoir sa première grosse mise à jour de l’année 2024, avec des ajustements sur certains tueurs dont la possibilité de changer la FOV, des équilibrages sur quelques compétences, ainsi que le rework de la carte Mount Ormont et l’ajout d’un nouveau survivant à licence.

A noter que la FOV est changeable uniquement du côté des tueurs, hormis pour Chucky qui est actuellement le seul tueur qui se joue à la troisième personne. De fait, les survivants ne peuvent pas bénéficier de ce nouveau changement qui pourra potentiellement aider un minimum les tueurs qui sont de nature défavorisés faces aux survivants.

Et enfin, l’information la plus importante est l’arrivée du nouveau survivant Alan Wake en collaboration avec la licence et le personnage du même nom. L’écrivain va ainsi se joindre aux nombreuses licences que possède Dead by Daylight, avec ses trois compétences qui lui sont propres, mais qui seront utilisables sur les autres survivants quand Alan Wake sera prestige 3 sur votre compte.

Actuellement, cette mise à jour est disponible uniquement sur les versions de test afin d’effectuer de potentiels changements en fonction des retours des joueurs et joueuses avant la sortie officielle le 30 Janvier 2024 sur toutes les plateformes, à un prix encore inconnu mais qui devrait se situer aux alentours des 5,99€.