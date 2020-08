Le groupe K-pop virtuel de League of Legends K/DA revient avec un nouveau morceau

Le groupe de K-pop créé de toute pièce par Riot Games revient aujourd’hui avec un nouveau single. Les fans de League of Legends et de K-pop peuvent donc pro fiter de leurs stars favorites : Akali, Ahri, Kai’Sa et Evelyyn qui n’ont apparemment pas « nerfé » leur talents de chanteuses.

« Who’s Bad ? »

Après POP/STARS en 2018 (qui avait donné des ailes à Fnatic lors des Worlds), K/DA propose aujourd’hui THE BADDEST, leur nouveau single. Des artistes ont également participé à la création de cette nouvelle chanson : SOYEON et MIYEON du girls band de K-pop (G)I-DLE déjà présentes sur POP/STARS, accompagnées de nouvelles collaboratrices, Bea Miller et Wolftyla.

« Depuis que lesK/DA ont sorti leur premier tube POP/STARS lors du Mondial 2018 de League of Legends, les fans demandent sans cesse ce que l’avenir réserve au groupe », a déclaré Toa Dunn, directeur de Riot Games Music. « Nous avons hâte que tout le monde découvre leur nouveau titre aujourd’hui, puis leur EP plus tard cette année, qui sera plein de surprises pour les fans de League of Legends et K/DA. »

Plus tard dans l’année, le groupe sortira également leur premier EP qui inclura THE BADDEST ainsi que de nouvelles chansons en collaboration avec d’autres artistes dont les noms seront révélés ultérieurement. L’EP sortira sous le label Riot Games Music comme pour les autres initiatives du studio à l’image de DJ Sona, Pentakill ou encore True Damage