CONV/RGENCE: A League of Legends Story montre du gameplay, sortie en 2022

Si la dernière prise de parole de Riot Forge a permis de lever le voile sur de nouveaux projets liés à League of Legends, elle a aussi mis en lumière des projets annoncés de longue date, qui sont enfin revenus sur le devant de la scène. C’est le cas de CONV/RGENCE: A League of Legends Story, annoncé initialement en décembre 2019.

Le projet est de retour et sortira l’année prochaine

Le titre effectue ici son retour dans un journal de développeur qui nous permet d’entrevoir un peu plus son gameplay. Le jeu d’action et d’aventure en 2D où l’on incarne Ekko nous permettra de progresser en remontant le temps pour effectuer diverses actions. Le titre devrait refaire parler de lui dès l’année prochaine.

CONV/RGENCE: A League of Legends Story sera disponible dans le courant de l’année 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.