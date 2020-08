Le Steam Game Festival reviendra à plusieurs reprises

Avec cette année un peu particulière, l’industrie s’est adaptée en proposant de nombreuses alternatives. On a vu naître davantage de conférences en ligne et autres directs (à l’instar de notre AG French Direct qui aura lieu le 26 août) mais aussi des initiatives comme le Summer Game Fest pour rassembler les événements et le Steam Game Festival, pour tester les jeux. Celui-ci reviendra.

D’autres à venir

Le Steam Game Festival semble avoir connu son petit succès : Valve a partagé son intention de renouveler son événement, si bien que la prochaine édition a déjà une date. Celle-ci se déroulera du 7 au 13 octobre prochain et marque la saisonnalité de l’initiative puisqu’elle portera le nom de l’édition d’automne. Deux autres sont déjà en préparation pour la première moitié de l’année 2021, les dates exactes n’étant pas encore connues.

Pour rappel, le Steam Game Festival a commencé lors des Game Awards 2019 où les joueurs ont pu tester les titres présentés au cours du show. La bonne nouvelle, c’est que l’événement a été renouvelé en juin pour palier à l’absence de salon et semble devenir récurrent. Une bonne chose pour les développeurs indépendants qui pourront mettre en avant leurs titres et une opportunité pour les joueurs de tester et découvrir de futurs jeux.