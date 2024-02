Le résumé complet du Nintendo Direct Partner Showcase du 21 février

Vous retrouverez ci-dessous les annonces complètes du dernier Nintendo Direct Partner avec les trailers qui ont été présentés.

Grounded et Pentiment

Date : 16 mars 2024 (Grounded) / 22 février 2024 (Pentiment)

: 16 mars 2024 (Grounded) / 22 février 2024 (Pentiment) Plateforme : Switch

C’était à prévoir. Ce Nintendo Direct réservé aux partenaires a logiquement ouvert le bal avec l’annonce d’un portage de jeux Xbox, étant donné que le constructeur américain à décidé d’exporter quatre de ses jeux sur d’autres plateformes. Ceux qui arrivent sur Switch sont pour l’instant Grounded, le jeu de survie façon Chérie, j’ai rétréci les gosses, ainsi que Pentiment, le jeu narratif si particulier d’Obsidian. Pas de traces de Hi-Fi Rush ici, ce qui a pu surprendre.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Date : 2024

: 2024 Plateforme : Switch

L’action-RPG Ender Lillies: Quietus of the Knights avait connu un petit succès grâce à un mélange des genres entre Hollow Knight et Dark Souls qui avait su séduire. On ne s’attendait cependant pas pour autant à ce qu’une suite voit le jour, mais c’est pourtant le cas. Ender Magnolia: Bloom in the Mist se déroule dans le même monde que le précédent titre et nous demande d’incarner Lila, qui va se lier avec un Homoncule capable de la protéger de la corruption qui est en train d’envahir un royaume. Les bases restent donc les mêmes.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Date : été 2024

: été 2024 Plateforme : PC – PS5 – Switch

L’auteur derrière Carto, Nick Suttner, revient avec son propre studio et son nouveau jeu de puzzles nommé Arranger: A Role-Puzzling Adventure. Un titre dans lequel vous progressez case par case à travers des labyrinthes, tandis que tout bouge en même temps que vous. Le jeu profite d’une direction artistique colorée qui donnera sans doute envie de se creuser la tête à résoudre toutes ces énigmes pour voir ce que le titre nous réserve.

Unicorn Overlord

Date : 8 mars 2024

: 8 mars 2024 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox Series – Switch

Fruit d’une nouvelle collaboration entre Atlus et VanillaWare, Unicorn Overlord a eu droit à quelques images supplémentaires qui avaient surtout pour but de nous prévenir que le tactical-RPG a désormais droit à une démo sur l’eShop.

Monster Hunter Stories Remaster

Date : été 2024

: été 2024 Plateforme : PC – PS4 – Switch

Comme Nintendo enchaîne les remakes et remasters avec ses propres licences, il fallait se douter que les éditeurs tiers feraient de même. Capcom a donc décidé de recycler la première aventure de Monster Hunter Stories pour l’adapter sur Nintendo Switch, avec un remaster qui aura le mérite d’être entièrement doublé en plus d’être lissé pour son passage à la HD. Il profitera aussi d’un mode Musée pour admirer des artworks ou écouter quelques pistes musicales.

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

THQ Nordic fait aussi dans le recyclage, mais pas avec n’importe qui. Disney veut bel et bien montrer qu’il considère à nouveau le marché du jeu vidéo comme un business fleurissant, et décide donc de remettre au goût du jour Epic Mickey. Ce remake du jeu de plateformes reprend le même principe en nous demandant d’incarner la souris malicieuse, armée de son pinceau magique lui permettant d’avancer dans les décors. Seul le premier jeu de la saga semble être ici disponible dans cette nouvelle version.

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Date : 21 juin 2024

: 21 juin 2024 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Pas de surprise ici étant donné que son nom de domaine avait fuité, mais on se réjouira tout de même revoir Shin Megami Tensei V dans une version plus complète, qui apportera un scénario inédit. La meilleure nouvelle reste que cette version ne sera pas exclusive à la Nintendo Switch, malgré son annonce lors de ce Direct, puisqu’elle arrivera aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.

Star Wars: Battlefront Classic Collection

Date : 14 mars 2024

: 14 mars 2024 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

On continue dans les remasters avec cette fois-ci un autre projet assez inattendu. Les deux premiers Star Wars Battlefront, sortis au milieu des années 2000, reviennent sur Switch dans un seul et même portage qui intègre les deux jeux de base ainsi que tout le contenu qui est sorti par la suite. Ce remaster permet donc de découvrir le mode solo de chacun des deux jeux, mais il propose également de revivre les sensations du multijoueur avec des serveurs pouvant accueillir 64 personnes.

South Park: Snow Day

Date : 26 mars

: 26 mars Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Le prochain jeu South Park s’est contenté de montrer quelques imagines supplémentaires, notamment pour ce qui est de la customisation de notre avatar, prêt à rejoindre les tranchées enneigées de la célèbre ville. Rien de très neuf ici si ce n’est pour nous rappeler que le jeu sortira aussi sur Switch.

Sword Art Online: Fractured Daydream

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Nouveau jeu SAO en approche : prévu pour cette année, Sword Art Online: Fractured Daydream vous permettra de jouer en solo ou en multijoueur jusqu’à 20 personnes à travers un jeu d’action où l’on pourra incarner plusieurs personnages iconiques de la série. Pas ou peu d’informations sur le contexte de cet opus, si ce n’est qu’il met l’emphase sur les combats de boss pour participer à des raids collectifs. Une bêta aura lieu prochainement.

Gundam Breaker 4

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Switch

Des jeux Gundam, on en voit pas forcément tous les jours en Occident, ou du moins peu ayant la chance d’être présentés lors d’un Nintendo Direct. Gundam Breaker 4 a tout de même eu droit à un peu de temps d’antenne et se présente comme un jeu de rêve pour tous les amateurs de figurines Gunpla et de maquettes de la licence, puisque vous pourrez ici bâtir votre propre Gundam pour ensuite le piloter au sein de plusieurs missions.

Super Monkey Ball Banana Rumble

Date : 25 juin 2024

: 25 juin 2024 Plateforme : Switch

La franchise Monkey Ball est de retour pour un nouvel épisode tourné vers le multijoueur. Super Monkey Ball Banana Rumble vous permettra de rouler sur plus de 200 niveaux avec une expérience jouable jusqu’à 16 joueurs. Jouable également en coopération et au travers d’un mode aventure, le titre arrivera sur Nintendo Switch le 25 juin prochain.

World of Goo 2

Date : 2024

: 2024 Plateforme : Switch

Personne ne s’attendait vraiment à ce que World of Goo s’offre une suite quinze ans après un premier épisode qui avait marqué le monde des jeux indépendants, mais le studio 2D Boy avait encore quelques idées pour ce concept. Le jeu a montré plus d’images de gameplay lors du Nintendo Direct, afin de montrer la richesse de ses puzzles ainsi que la possibilité de jouer en coopération jusqu’à 4.

Fantasy Life i : La voleuse de temps

Date : 10 octobre 2024

: 10 octobre 2024 Plateforme : Switch

Level-5 avait récemment annoncé le report de Fantasy Life i : La voleuse de temps, qui fait aujourd’hui son retour dans le Nintendo Direct. Malheureusement, du temps, c’est bien ce qu’il lui faut, puisque le titre ne sortira pas avant le 10 octobre 2024, ce qui montre que le développement était finalement loin d’être terminé.

Another Crab’s Treasure

Date : 24 avril 2024

: 24 avril 2024 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Encore un Souls-like ? Oui, mais pas n’importe lequel : Another Crab’s Treasure vous fait incarner un crabe qui doit aller combattre d’effroyables crustacés. En plus de confirmer une version PS5 (qui s’ajoute aux moutures PC, Xbox et Switch déjà connues), le titre a désormais une date de sortie fixée au 25 avril 2024.

Penny’s Big Breakaway

Date : Disponible

: Disponible Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Surprise, Penny’s Big Breakaway est maintenant disponible. Le jeu de plateforme 3D, chapeauté par d’anciens développeurs de Sonic Mania, s’est offert un trailer de lancement pour annoncer sa disponibilité immédiate. Même pas le temps de souffler, Penny va devoir échapper à une armée de manchots dès maintenant. En même temps, quelle idée de laisser son compagnon Yo-Yo chaparder le pantalon de l’empereur. Une aventure colorée à découvrir dès maintenant sur Switch mais aussi PC, PS5 et Xbox Series.

Suika Game

Date : Disponible

: Disponible Plateforme : Switch

On ne s’en rend pas forcément compte vu de l’Occident, mais Suika Game est l’un des titres les plus joués sur Switch en ce moment. Rien de plus normal de le voir apparaitre dans ce Nintendo Direct avec un DLC payant au programme, qui ajoute la fonctionnalité des duels en multijoueur local.

Pepper Grinder

Date : 28 mars 2028

: 28 mars 2028 Plateforme : PC – Switch

Que serait un Nintendo Direct sans la présence de Devolver, qui répond presque toujours présent pour ce type d’émission. L’éditeur était de la partie avec Pepper Grinder, un jeu d’action en 2D dans lequel on va jouer de la foreuse pour se déplacer à travers l’environnement. Une démo est rendue publique aujourd’hui pour tester tout cela.

Pocket Card Jockey: Ride On!

Date : Disponible

: Disponible Plateforme : Switch

Game Freak n’a pas que la licence Pokémon dans son portfolio, même si ses autres séries sont bien plus confidentielles. Le studio profite néanmoins de l’appui de Nintendo pour parler de Pocket Card Jockey: Ride On!, une version remasterisée du jeu de base qui mêle solitaire et courses de chevaux. Le jeu s’offre une sortie surprise aujourd’hui sur l’eShop.

Cinq jeux Rare rejoignent le Nintendo Switch Online

Date : Disponible

: Disponible Plateforme : Switch

Comme à presque n’importe quel Direct, Nintendo nous a parlé des nouveautés à venir dans son abonnement au Nintendo Switch Online. Cette fois, c’est Rare qui a été mis l’honneur avec 5 jeux prêts à rejoindre le service, à savoir Snake Rattle N’Roll, R.C. PRO-AM, Battletoads in Battlemaniacs, Killer Instinct et Blast Corps, qui sont tous disponibles dès maintenant.

Endless Ocean Luminous

Date : 2 mai 2024

: 2 mai 2024 Plateforme : Switch

Après deux opus sorti sur Wii, la licence Endless Ocean revient avec un nouveau titre nommé Endless Ocean Luminous. Cette fois-ci, la simulation de plongée sous-marine pourra se partager à plusieurs avec des eaux pouvant accueillir jusqu’à 30 joueurs en simultané. Vous allez ainsi pouvoir explorer les profondeurs de la Mer Voilée, une région inexplorée, et découvrir plus de 500 formes de vie aquatiques. Endless Ocean Luminous sortira le 2 mai prochain exclusivement sur Nintendo Switch

On a eu droit à l’habituel mash-up réunissant plusieurs titres à venir sur Switch. Quelques jeux déjà connus, comme le party game Demon Slayer ou Contra: Opera Beluga, qui a tout de même sorti une démo. On retient Mumrik: La Mélodie de la Vallée des Moomins, une aventure musicale dessinée à la main mais surtout Kingdom Come Deliverance, qui, 3 ans après la confirmation de son portage Switch, décide enfin de livrer une date et des premières images. Le RPG viendra croiser le fer le 15 mars 2024 avec une édition Royale. Voilà tout ce qu’il fallait savoir sur ce Nintendo Direct consacré aux éditeurs tiers, qui n’avait donc que peu de surprises à nous révéler en dehors de remasters et de portages.