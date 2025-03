Le jeu tactique Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown sortira en mai sur Steam

Au milieu de toutes les adaptations des Tortues Ninja (et il y en a beaucoup en ce moment), Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown parvient quelque peu à se démarquer. Outre son nom à rallonge, le jeu se différencie par le style de gameplay choisi, en laissant de côté l’actuel aspect brawler de la saga pour une approche plus tactique. Un point de départ intéressant, qui nous vient du studio derrière El Paso, Elsewhere et I Am Your Beast, qui a décidément assez de staff pour enchaîner les sorties à un rythme soutenu.