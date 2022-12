Le jeu Horizon en multijoueur se confirme avec Guerrilla qui recrute activement sur le projet

La saga Horizon est actuellement la licence phare de Guerrilla Games, que le studio ne va pas lâcher de sitôt. Avant la production d’un inévitable troisième épisode, un DLC viendra compléter l’aventure de Horizon Forbidden West. Mais Aloy ne sera pas toujours au centre de tous les projets Horizon, comme dans le jeu Horizon orienté multijoueur que Guerrilla Games confirme aujourd’hui sans trop se cacher.

Un premier projet en ligne confirmé

On avait eu des échos sur le fait que le studio recrutait des artistes pour travailler sur un jeu Horizon en multijoueur, a priori porté sur la coopération, mais c’est maintenant un peu plus concret avec Guerrilla Games qui joue carte sur table.

Le studio a publié aujourd’hui de très nombreuses offres d’emploi pour un tas de postes, aussi bien dans le domaine artistique que du côté de l’animation ou de la programmation, ainsi que de l’écriture. La justification de cette embauche massive vient du fait qu’un jeu Horizon en ligne est désormais confirmé par Guerrilla Games :

« Une nouvelle équipe en interne développement un projet online qui sera intégré à l’univers de Horizon. Ce projet comprendra un nouveau casting de personnages et un style visuel unique, et vous et vos amis serez capable d’explorer ensemble les terres majestueuses de Horizon. »

Evidemment, aucun nom officiel n’a été donné à ce projet, qui n’en n’est encore qu’à ses balbutiement si l’on se fie à tous les postes vacants. Il faut aussi préciser que ce jeu semble être différent du MMO Horizon qui avait fait l’objet d’une récente rumeur, puisqu’il serait développé par NCsoft.