Le jeu de course Cruis’n Blast sort ce 14 septembre sur Nintendo Switch

Annoncé au détour d’un Direct plus tôt dans l’année, Cruis’n Blast va enfin faire son entrée aujourd’hui, ce 14 septembre, sur Nintendo Switch. Le jeu de course peut ainsi être acheté dès maintenant en numérique via l’eShop, mais également en version physique chez différents revendeurs. Excellente nouvelle pour les amoureux de la boîte.

L’arcade arrive sur Switch

Sorti initialement sur bornes d’arcade, Cruis’n Blast écope donc d’un portage sur Nintendo Switch. Le jeu développé par Raw Thrills s’adapte ainsi à la console hybride avec une compatibilité pensée pour les Joy-Con et un affichage amélioré pour l’écran de la machine. Au programme, tout le contenu sorti à l’époque et mieux encore.

On peut ainsi profiter de voitures, pistes et modes supplémentaires, permettant de gonfler l’ensemble à plus de 30 circuits, 23 voitures personnalisées et différents modes jouables parfois jusqu’à quatre joueurs. Le mode tour nous permet de retrouver différentes pistes à travers six coupes qui nous emmènent dans divers environnements, comme des paysages urbains, en montagne et d’autres endroits plus loufoques.

Les amateurs de la série Cruis’n, qu’ils ont peut-être découverts sur la Nintendo 64, seront donc sans doute ravis de voir ce nouvel opus. Cruis’n Blast sort ce 14 septembre sur Nintendo Switch et est également disponible en physique à 39.99€ sur Amazon.