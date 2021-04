La PlayStation 5 sortira le 15 mai en Chine et ouvre ses précommandes locales

Cette nuit s’est tenue la conférence PlayStation China, une conférence de presse tenue par Sony afin de présenter ses plans pour la Chine concernant la PlayStation 5. Bien qu’on espérait voir quelques jeux issus du PlayStation China Hero Project, le focus était finalement entièrement tourné vers la commercialisation de la console sur le territoire chinois.

Une date et des jeux pour la Chine

Sony a donc donné une date de sortie pour l’arrivée de la machine en Chine : la PS5 sera commercialisée officiellement le 15 mai en Chine Continentale. Elle sera vendue au prix de 3,899 yuan pour sa version physique et 3,099 yuan pour son édition digitale (soit environ 500 et 400€ si l’on réalise la conversion). Les précommandes ouvrent ce 29 avril pour les chinois qui pourront réserver leur console dans la journée.

Tout comme en occident, la PS5 sera accompagnée de divers accessoires, comme la DualSense, le Casque Pulse 3D, la Caméra HD et la station de charge. Egalement, la PlayStation Plus Collection a été confirmée pour les abonnés mais avec une liste réduite. Seuls 12 jeux seront inclus en Chine (Final Fantasy XV, Gravity Rush 2, Hardcore Mecha, Helldivers, Horizon Zero Dawn, Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds, Journey, The Last Guardian, LittleBigPlanet 3, Loco Roco Remastered, Ratchet & Clank, Tearaway et WipEout Omega Collection).

Côté jeux, si l’on a eu une apparition du développeur de Lost Soul Aside pour confirmer le développement d’une version PS5, Sony a également annoncé que plusieurs de leurs productions internes arriveront « pendant la période de lancement », donc dans les prochains mois, avec Sackboy: A Big Adventure, Ratchet & Clank: Rift Apart ou encore Spider-Man Miles Morales. Le prochain Gran Turismo et Horizon Forbidden West arriveront aussi sur le marché chinois.

Enfin, le constructeur nippon a tenu a précisé que plusieurs grands développeurs de jeux chinois s’occuperont de proposer leur titre sur PS5, que ce soit des jeux déjà présents sur PS4 (portage) ou de nouveaux titres actuellement en développement. Genshin Impact par exemple, qui vient de sortir chez nous sur PS5, arrivera assez rapidement sur nouvelle console en Chine.