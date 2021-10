Konami présente ses excuses suite au lancement de eFootball 2022

eFootball effectuait hier sa mutation en jeu free-to-play et a lancé sa mouture 2022 avec pertes et fracas, notamment sur Steam où il a écopé de nombreux avis négatifs, faisant de lui le jeu le plus mal noté de la plateforme de Valve. Face à cette situation des plus compliquées, Konami a naturellement pris la parole pour s’excuser des problèmes soulignés par la communauté, tout en promettant que le jeu va s’améliorer au fur et à mesure des mises à jour.

Un lancement chaotique

Informations importantes pour les fans de #eFootball 👇 pic.twitter.com/i67NMP4BN5 — KONAMI France (@KONAMIFR) October 1, 2021

Dans un long communiqué qui a été publié sur les réseaux sociaux, et que vous pouvez voir ci-dessus, Konami adresse un message à la communauté et reconnaît les problèmes du jeu au lancement, notamment au niveau des visages des joueurs, leurs mouvements et la conduite du ballon.

L’éditeur se dit être désolé et affirme faire tout son possible pour corriger ce qui a été pointé du doigt, tout en rappelant que le jeu sera constamment mis à jour, notamment avec une update prévue pour ce mois d’octobre, qui viendra donc avant la grosse mise à jour de contenu de novembre.

Espérons pour le titre que cela ne soit pas trop tard, et que ces mises à jour viendront apporter des corrections attendues.

eFootball 2022 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.