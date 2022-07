Kojima Productions pourrait porter plainte suite aux fausses information confondant Kojima avec l’assassin de Shinzo Abe

Le Japon et le monde entier ont assisté à un drame la semaine dernière avec l’assassinat de l’ancien premier ministre japonais, Shinzo Abe. L’auteur du crime a été arrêté dans la foulée, et quelques petits idiots se sont « amusés » à comparer le criminel à Hideo Kojima, soi-disant à cause de la grande ressemblance physique entre les deux individus. Une blague qui s’est vite répandue à travers les pires sites d’Internet, à commencer par 4chan, jusqu’à ce que des personnes prennent tout cela très au sérieux, notamment quelques sites et des politiciens, qui auraient mieux fait de vérifier l’information avant de raconter n’importe quoi sur les réseaux sociaux.

Kojima se retrouve au centre d’une fausse information malgré lui

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) July 9, 2022

Plusieurs sites et organes de presse peu regardants ont en effet relayé les informations à propos de l’auteur de l’assassinat de Shinzo Abe, tout en diffusant des photos de Hideo Kojima, pensant qu’il s’agissait d’une seule et même personne. Cela a aussi été relayé en France par quelques politiciens, qu’on ne fera même pas l’honneur de nommer, avant qu’on leur fasse remarquer leur erreur (et, disons les mots, leur stupidité et leur racisme).

Face à cette désinformation qui s’est répandue à travers le monde, Kojima Productions s’est fendu d’un communiqué :

« Kojima Productions condamne fermement la diffusion de fake news et de rumeurs véhiculant de fausses informations. Nous ne tolérons pas une telle diffamation et envisagerons d’intenter une action en justice dans certains cas. »

Si action en justice il devrait y avoir, ce serait sans doute envers les auteurs originels de cette « blague » ainsi qu’envers les certains journaux télévisés ayant repris tout cela sans vérifier, mais sans doute pas envers les politiciens de notre pays (mais cela aura au moins suffit à prouver la bêtise de certains, s’il fallait encore la prouver).

Une affaire assez improbable qui montre plus que jamais qu’il est nécessaire d’être prudent par rapport à ce que l’on peu lire en ligne, et qu’un peu de vérification ne fait pas de mal.