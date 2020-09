Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est disponible, voici son trailer de lancement

Après avoir présenté moult trailers vantant les améliorations offertes par sa refonte, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est enfin disponible depuis hier, et nous le rappelle avec un trailer de lancement.

Une piqûre de rappel avant l’extension en 2021

Cette version remasterisée vous proposera de replonger dans cet univers avec des améliorations graphiques, mais aussi avec un équilibrage revu et corrigé. Ce RPG vous demander d’effectuer de nombreux choix autour de votre aventure, qui influeront également sur votre style de jeu.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. L’édition collector du titre est encore disponible à l’achat :