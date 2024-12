Kingdom Come: Deliverance II dévoile ses modes graphique sur consoles, ses configurations PC et son story trailer

Il est rapidement devenu l’un de jeux les plus attendus de 2025. Et pour cause, le premier épisode profite aujourd’hui d’une très belle aura, adulée par la communauté qui a suivi son aventure au fil des années. Avec des bases plus solides et une équipe plus complète, cette suite s’amorce comme plus ambitieuse et surtout, mieux peaufinée à son lancement. Après avoir récemment avancé sa date de sortie, Kingdom Come Deliverance II nous dévoile une nouvelle bande-annonce. Et pas que.