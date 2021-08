Kena: Bridge of Spirits révèle son poids sur PlayStation 5

Après moult reports, Kena: Bridge of Spirits devrait bien nous arriver durant ce mois de septembre. On l’attendait initialement pour le 24 août dernier, mais un retard de dernière minute l’a poussé vers le 21 septembre, et on croise les doigts pour que ce soit la bonne cette fois. C’est bien possible, puisque l’on a appris quel était le poids du jeu, ce qui laisse penser que sa mise en ligne est bel et bien en chemin.

Pas besoin de vider votre disque dur

🚨 Kena: Bridge of Spirits (PS5) ▶️ Download Size : 17.052 GB (Without Day One Patch) 🟧 Pre-Load : September 19

🟫 Launch : September 21 🟨 #PS5 #KenaBridgeofSpirits

C’est encore une fois le compte Twitter PlayStation Game Size, qui se trompe rarement, qui nous dévoile à quoi il faut s’attendre côté poids du jeu.

Comme on pouvait s’en douter, Kena: Bridge of Spirits ne demandera pas autant d’espace qu’un AAA, et occupera environ 17,052 Go sur votre disque dur. Ce poids ne compte pas l’existence d’un éventuel patch Day One.

Kena: Bridge of Spirits sortira le 21 septembre sur PC, PS4 et PS5.