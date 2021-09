Kena: Bridge of Spirits se met à jour avec son patch 1.05

Malgré quelques craintes avant sa sortie, Kena: Bridge of Spirits a su charmer son monde et a reçu un accueil critique très favorable. Il faut dire que l’expérience vaut le détour, comme on le mentionne dans notre test, avec un jeu qui arrive dans un état presque irréprochable. Cela ne l’empêche pas d’avoir droit à quelques ajustements via des mises à jour, et c’est le patch 1.05 qui est désormais disponible pour le jeu.

Patch 1.05 is Now Available

– Enabled photo mode when sitting with the Rot.

– Increased maximum camera sensitivity.

– Fixed bug that locked player into the Spirit Mask mode.

– Fixed several progression blockers.

Full patch notes are here: https://t.co/56LEeUijOp

Thank you! pic.twitter.com/CUyog5Mwzp

— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 23, 2021