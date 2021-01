Journey to the Savage Planet débarque sur Steam et GOG le 28 janvier prochain

Sorti il y a quasiment un an jour pour jour sur PS4, Xbox One (et désormais dans le Game Pass) et PC exclusivement sur l’Epic Games Store, Journey to the Savage Planet, le jeu délirant de Typhoon Studios, ainsi que sa première extension Hot Garbage, s’apprêtent à s’abandonner à d’autres plateformes sur PC à l’instar de Steam et GOG.com.

Pour fêter cela, le compte Youtube officiel de l’éditeur, 505 Games, a dévoilé une courte vidéo de lancement pour l’arrivée du jeu sur Steam le 28 janvier prochain. Pour rappel, Journey to the Savage Planet raconte l’histoire d’une société envoyant des explorateurs pour trouver des ressources et autres planètes habitables moyennant un salaire de misère et sans trop de protections.

Vous incarnez un explorateur débarquant sur ARY-26 et qui devra affronter moult créatures tout en scannant l’entièreté de la faune et de la flore présente. Pour en savoir plus sur cet univers à l’humour québécois décapant, n’hésitez pas à découvrir notre test complet réalisé lors de sa sortie il y a 1 an. Après sa sortie sur Switch en mai dernier, le jeu peut donc d’ores et déjà être ajouté sur la Wish list de Steam.