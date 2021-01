Jin Conception, un RPG social au tour par tour annoncé pour 2021

Le studio américain Jin Wave vient d’annoncer la sortie de Jin Conception, un RPG social au tour par tour qui mettra en scène huit personnages jouables dont les histoires s’entremêlent. Le titre est attendu sur PC (Steam) pour 2021.

La technique du double et triple Jin

Le développement de Jin Conception a commencé en juillet 2019. Le titre est présenté comme un un thriller à déduction sociale. Les histoires des huit personnages s’entrecroisent et, lorsque deux d’entre eux disparaissent sans laisser de trace, le joueur doit mener l’enquête pour résoudre le mystère. À qui faire confiance ? Qui dit la vérité et qui ment ?

Les développeurs annoncent des combats stratégiques au tour par tour qui se dérouleront directement sur la carte (sans changement d’écran lorsque l’affrontement commence). Les combats comporteront un système d’affliction et de buff. Enfin, la technique de double et triple Jin permettra aux membres du groupe de combiner les attaques pour produire des attaques plus puissantes.