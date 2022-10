A Plague Tale Requiem : Un vrai chef d’œuvre ? Test en vidéo

Sorti en 2019, A Plague Tale: Innocence a été une vraie belle trouvaille, avec un titre narratif qui a su parfaitement maîtriser son rythme. Trois ans plus tard, les développeurs bordelais d’Asobo remettent le couvert avec une suite plus ambitieuse, A Plague Tale: Requiem. Celle-ci nous fait toujours suivre Amicia et Hugo, en nous entraînant dans un décor méditerranéen à en apprendre plus sur la Macula, terrible maladie dont souffre le petit frère.

Ce jeu d’action/aventure est rapidement devenu l’un des titres les plus attendus de 2022 et on peut vous le dire sans détour : nous sommes bien devant une magnifique production. On vous en parle dans ce vidéo test, garanti sans spoil. Quant à A Plague Tale: Requiem, le jeu est disponible dès aujourd’hui sur PC, PS5, Xbox Series et Switch (via Cloud).