Inua : A Story in Ice and Time sortira le 10 février

Nouvelle production signée Arte et découvert lors d’un AG French Direct, Inua : A Story in Ice and Time se fait relativement discret depuis son annonce. Le nouveau titre de The Pixel Hunt (Enterre moi, mon Amour) en coproduction avec IKO, va pourtant bientôt sortir puisque la date de sortie vient d’être officiellement annoncée. Prenez votre agenda, c’est pour bientôt.

Entre mythes et réalité

Prenant la forme d’un jeu narratif en point’n’click, Inua : A Story in Ice and Time s’annonce déjà comme une pépite artistique. L’intrigue nous emmènera au milieu du 19ème siècle et nous fera suivre trois personnages à travers différentes époques, le tout, dans un lieu commun, le Grand Nord canadien. Une histoire qui s’étalera à plusieurs décennies d’intervalle et qui permettra de multiplier les niveaux de lecture.

Aujourd’hui, Arte nous donne quelques précisions supplémentaires : on apprend par exemple qu’il faudra environ 3 heures de jeu pour voir le bout de l’aventure. Bonne nouvelle également, le titre arrivera bel et bien sur Switch en même temps que les autres supports. Enfin, contacté par nos soins, Arte a également précisé le prix : 14,99€ pour les moutures PC et Nintendo et 4,99€ sur mobiles.

Rendez-vous le 10 février 2022 pour la sortie de Inua : A Story in Ice and Time sur PC via Steam, Nintendo Switch et smartphones, iOS et Android.