Arte se lance sur l’Apple Vision Pro avec Inua – A Story in Ice and Time

Le prix exorbitant de l’Apple Vision Pro empêchera sans doute le grand public de se ruer sur cet appareil, aussi réussi soit-il. Apple souhaite pourtant s’investir dans le développement de nouvelles expériences sur ce casque mixe de réalité virtuelle et de réalité augmentée en poussant les éditeurs et studios de jeux qui voudraient tenter leur chance avec cette technologie. Et c’est ARTE, accompagné de d’IKO et de The Pixel Hunt, qui souhaite tenter des chances sur ce casque, en commençant par un portage inattendu d’Inua.