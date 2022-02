The King of Fighters XV : Interview avec Eisuke Ogura pour la sortie du jeu de combat

A l’occasion de la sortie de The King of Fighters XV, nous avons pu poser quelques questions à Eisuke Ogura, directeur créatif en charge de ce dernier opus. Après quelques échanges avec SNK et quelques mails plus tard, Ogura-san nous a ainsi répondu à plusieurs de nos questions. Découvrez notre interview complète, en complément de notre test de The King of Fighters XV publié il y a peu.

Présentation de la série KoF

Depuis les années 90, King of Fighters a toujours occupé une place particulière dans la communauté des jeux de combat. Comment expliqueriez-vous ce grand respect pour la série à nos lecteurs qui ne connaissent pas forcément ce monde ?

KOF a débuté en 1994, et a depuis amassé des fans à travers le monde. Maintenant, KOF XV est le 15ème épisode principal, mais il y a aussi de multiples spin-off. Chaque jeu a droit à un casting amusant, à des histoires intéressantes, et à un système de combat basé sur le 3 vs 3.

Comment essayez-vous de trouver un équilibre parfait entre être un bon point d’entrée pour les débutants tout en ayant une profondeur satisfaisante pour la communauté compétitive ?

Nous avons conservé le système traditionnel des KOF car c’est quelque chose que les fans connaissent bien, nous ne voulons pas les chasser. Cependant, nous avons ajouté des éléments pour rendre les combattants plus profonds et intéressants, et même ajouté un système de combos automatiques qui peut aider les débutants à trouver leurs marques.

The King of Fighters XIV a eu des débuts difficiles avec plusieurs soucis techniques. Comment vous sentez-vous après les deux bêta tests pour KOF XV ? Quels ont été les retours des joueurs ?

Les retours des utilisateurs concernant le système de combat et le netcode ont été globalement très positifs. Je suis heureux que nous ayons ajouté le rollback netcode au jeu. Evidemment, il y a aussi quelques plaintes, et nous allons faire de notre mieux afin de les résoudre en temps venu.

Personnages et histoires

The King of Fighters était probablement la première série de jeux de combat avec une écriture complexe pour les personnages. Qu’en est-il sur KoF 15 ?

C’est le chapitre final de l’histoire que nous avons démarré avec KOF XIV. Il va explorer de nombreux points de scénario tout en levant le voile derrière le mystère de Verse.

En parlant de l’histoire, on a quelques retours attendus dans cet épisode. Avez-vous ressenti une certaine pression ?

En raison de l’ingérence de Verse, de nombreux personnages sont amenés à combattre dans ce KOF. Nous avons entrepris cette tâche comme si nous faisions le plus grand jeu KOF de tous les temps.

Que pouvez-vous nous dire sur les deux nouveaux personnages Isla et Dolores ? Non, je n’inclus pas Krohnen parce que, voyons, tout le monde le sait !

Isla est une fille qui a l’air et qui agit de manière assez immature. Mais nous avons pu prendre ces aspects de sa personnalité et les transformer pour en faire quelqu’un de vraiment intéressant. D’un autre côté, vous avez Dolores qui est tout le contraire d’Isla. Elle est sage et sereine, et est certainement quelqu’un qui fait avancer l’intrigue. C’est un personnage formidable qui, je pense, est parfait pour clore ce chapitre.

Aussi, attendez… Tout le monde sait qui est Krohnen… ? Comme c’est bizarre…

Depuis l’annonce, quelle est la chose qui a été la plus demandée par les fans ? Sans compter le rollback netcode et les personnages bien sûr

Beaucoup de demandes autour de la musique en raison de la nouvelle station DJ.

eSport et suivi

Avant la pandémie, SNK avait de grands projets pour l’eSport . Qu’en est-il désormais ?

La situation pour le moment n’est pas encore tout à fait idéale, mais nous espérons que nous pourrons organiser un autre tournoi prochainement.

Le producteur Yasuyuki Oda a déclaré que le jeu avait été conçu pour être apprécié pendant des années. Est-ce que cela inclut l’ajout de contenus comme de nouveaux modes et des mises à jour gratuites ?

Oui, c’est exact. Rien n’a été décidé pour le moment, mais je veux que l’on ajoute du contenu plus tard.

On sait qu’il y aura au moins 6 personnages en DLC. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous prévoyez pour le post-lancement ?

Pour le moment, l’objectif est de sortir 12 personnages d’ici la fin de 2022. Après cela, nous regarderons les réactions des fans ainsi que d’autres facteurs pour décider de ce que nous ferons.

Terry et Leona ont tous deux des costumes DLC bonus. Y aura-t-il des DLC payants pour d’autres éléments cosmétiques ?

Pas de plan pour le moment. Aussi bien pour des DLC payants que gratuits.

On a vu Terry dans Smash ou Mai et Kula dans Dead or Alive. Pouvons-nous espérer voir KoF envoyer des invitations à des invités non-SNK pour des DLC ?

Les crossovers sont très amusants. J’aimerais beaucoup en voir d’autres rejoindre le combat.

Pour la plupart des bandes annonces, le compte Twitter de SNK a publié la veille le contour du personnage. Les fans ont sauté dessus pour créer des montages et des mèmes. Les avez-vous regardés ? Comment l’équipe a-t-elle réagi ?

Oui c’était des moments très amusants. Il y en avait certains où j’étais persuadé que les gens n’allaient jamais trouver, mais dans les commentaires il y avait bien des fans intelligents qui savaient exactement qui allait être annoncé. J’ai pensé que c’était génial de voir Lucky Glauber qui pouvait s’intégrer à n’importe quelle silhouette selon certains fans.

Sur ActuGaming, on aime terminer par cette question : Avez-vous une anecdote surprenante ou amusante à nous raconter sur la production du jeu ?

Dans ce KOF, il y a certaines équipes constituées de membres surprenants. Lorsque nous terminions la Team Hero, je voulais utiliser Terry car c’est un disciple de Tung, tout comme Meitenkun et Shun’ei. J’ai pensé qu’il serait le mieux placé pour veiller sur eux. Mais en fin de compte nous avons choisi Benimaru, qui est justement assez bon pour prendre soin des autres. Mais en y repensant, je n’avais jamais réalisé que Benimaru avait l’habitude d’être le partenaire de nouveaux arrivants. Alors je suis vraiment content de voir que ça s’est déroulé de cette manière.

On remercie Eisuke Ogura pour son temps et SNK pour cette opportunité d’interview. The King of Fighters XV est d’ores et déjà disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series, tout comme notre test complet si vous souhaitez en savoir plus.