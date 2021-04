Depuis le 30 avril, la version 1.5 de Genshin Impact a mis en place un nouvel événement nommé Initiation à l’amplificateur d’énergie. Prévu pour s’étaler sur plusieurs jours, cet événement permet de gagner de nombreuses récompenses, comme des primo-gemmes, des moras, ou encore un personnage gratuit. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement Initiation à l’amplificateur d’énergie dans Genshin Impact.

Comment participer à l’événement ?

Pour débuter l’événement, il faut tout d’abord accomplir la quête initiatique « Un jeune homme déprimé ». Allez voir Yingzhu à l’endroit indiqué pour débuter votre recherche de cristaux, qui vous demandera de parcourir le monde pour vous rendre sur certains sites de fouilles.

Une fois sur ces sites, vous apercevrez un cristal rouge qui donne de l’énergie aux monstres aux alentours. Le cristal bleu que vous devez récupérer est évidemment protégé, et il faudra tuer les monstres aux alentours pour le libérer.

Concentrez-vous en premier lieu sur le ou les cristaux rouges pour les détruire immédiatement, car ils donnent aux monstres plus de puissance ainsi qu’une défense très accrue. Pensez bien à fouiller dans tous les recoins pour détruire tous les cristaux sur le terrain.

Vous obtiendrez alors des cristaux spéciaux qui vous aideront pour la suite de votre quête. Retournez voir Yingzhu lorsque vous aurez récupéré assez de cristaux (vous pouvez accomplir tous les défis de l’Acte 1 dès maintenant).

Vous devrez ensuite vous rendre au Repaire de l’Elémentosaure, qui est un petit donjon composé de plusieurs salles. Avant de vous aventurer à l’intérieur vous pourrez vous équiper de vos cristaux sur le menu de l’Anomalie énergétique.

Chaque cristal possède ses propres effets, et vous devrez choisir lesquels équiper selon votre équipe. Vous ne pourrez pas vous équiper de tous les cristaux, puisqu’une limite d’énergie est présente. Les pierres vertes sont les moins couteuses, contrairement aux bleues et aux violettes.

Une fois dans le donjon, il ne vous reste plus qu’à aller affronter les Géosaures. Faites bien attention, ils sont redoutables, et ils lâchent un cristal qui va exploser quelques secondes après leur mort. Une fois le donjon terminé, retournez voir le PNJ pour terminer la mission.

La Réalité distordue

Vous pouvez désormais accéder au donjon de la Réalité distordue qui est présent dans la Vallée Tianqiu. Ce donjon vous permet de prendre part à plusieurs défis, quelque peu de la même manière que lors de l’événement Symphonie Hypostase.

Vous devrez ici obtenir le meilleur score possible en vous fixant des malus et en réglant la difficulté des combats. Plus vous fixerez des règles spéciales parmi la liste proposée, plus vous pourrez augmenter votre score, et atteindre les paliers qui vous donneront de la monnaie à échanger dans la boutique de l’événement.

Comment obtenir Diona gratuitement ?

Cette boutique permet justement de mettre la mains sur 300 primo-gemmes, mais aussi sur des moras, des livres d’apprentissages, des cristaux, ainsi qu’un personnage 4 étoiles.

Il s’agit ici de Diona, et vous pourrez obtenir un exemplaire du personnage en dépensant 1 000 pièces de l’événement. Cela n’est valable qu’une seule fois durant l’événement. Obtenir cette somme n’est pas très difficile, et vous devriez sans doute y arriver dès le premier jour.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.