Infinity : Interview des développeurs du jeu Game Boy Color, le replay en vidéo

Fort de son Kickstarter réussi haut la main, le jeu Infinity était au rendez-vous pour l’AG French Direct afin de nous en dire un peu plus sur le projet. Si nous avons pu nous entretenir en amont du show avec Olivier Lemire et Gary Doireau d’Incube8 Games pour une interview exclusive, les deux développeurs étaient aussi présents dans nos lives post-show qui ont suivis, présentés par ExServ. L’occasion pour vous de voir le replay de ce passage afin d’en apprendre plus sur le jeu.

Infinity sortira sur PC, Switch, et donc Game Boy Color.