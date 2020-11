In Sound Mind s’offre un trailer et des screenshots

Modus Games et We Create Stuff viennent de publier un nouveau trailer et des captures d’écran pour leur jeu d’horreur psychologique à la première personne : In Sound Mind.

L’horreur psychologique dans toute sa folie

In Sound Mind (dont vous pouvez voir ou revoir du gameplay) est un jeu d’horreur effrayant mêlant psychologie et puzzles qui mettront vos nerfs à rudes épreuves. Le soft sorti tout droit de l’imaginaire des créateurs du célèbre Nightmare House 2 va vus faire traverser une série de souvenirs troublants.

Le trailer nous montre le protagoniste Desmond, un psychologue travaillant à comprendre les événements inquiétants dont il est témoin, événements se passant dans la ville autrefois calme de Milton Haven. La recherche de réponses de Desmond l’amène à revisiter les archives de ses patients décédés, surréalistes et mystérieux.

In Sound Mind sortira début 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.